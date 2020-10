In het officiële publicatieblad van de Europese Unie zijn de namen bekendgemaakt van de zes Russen tegen wie sancties opgelegd worden vanwege hun betrokkenheid bij de vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny.

Ook tegen een Russisch overheidsagentschap worden maatregelen getroffen. Alle maatregelen worden meteen van kracht.

Verschillende betrokkenen zijn hooggeplaatste Russen. Het gaat bijvoorbeeld om Aleksandr Bortnikov, de directeur van de belangrijkste Russische veiligheidsdienst. "Wetende dat Aleksej Navalny onder toezicht stond, kan worden aangenomen dat zijn vergiftiging alleen mogelijk was dankzij de betrokkenheid van de Federale Veiligheidsdienst", luidt het in het publicatieblad. Een andere Rus die voortaan niet meer naar de Europese Unie kan reizen en van wie de tegoeden bij Europese financiële instellingen bevroren worden, is Sergei Kiriyenko, de vice-stafchef van de Russische president Vladimir Poetin. Ook twee onderministers van Defensie worden gesanctioneerd.

Poetin eigenlijke opdrachtgever

Aleksej Navalny werd op 20 augustus plots erg ziek. In Duitsland werd na onderzoek vastgesteld dat hij vergiftigd werd met een novitsjok-zenuwgif. Gespecialiseerde labo's in Frankrijk en Zweden bevestigden even later die analyse, net als de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Volgens de Europese Unie heeft in Rusland enkel de overheid toegang tot dat type gif. Omdat het bevoegde Onderzoeksinstituut voor organische chemie en technologie er eigenlijk voor had moeten zorgen dat alle voorraden van novitsjok vernietigd werden, kijkt dat agentschap eveneens tegen Europese sancties aan.

De Europese buitenlandministers beslisten maandag dat er sancties moeten worden getroffen. De concrete lijst is dinsdag goedgekeurd op ambassadeursniveau. Meteen dreigde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov met tegenmaatregelen. Aleksej Navalny zelf is herstellende van zijn vergiftiging. Hij is ervan overtuigd dat Poetin de eigenlijke opdrachtgever is. Moskou ontkent evenwel elke betrokkenheid en stelt in vraag of Navalny wel echt vergiftigd is.

