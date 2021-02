Het gezondheidsagentschap van de Europese Unie kampt met een tekort aan betrouwbare data van EU-landen over de coronapandemie en is niet transparant genoeg over sommige van de beslissingen. Dat zegt de Europese ombudsman Emily O'Reilly.

'Transparantie en verantwoordelijkheid moeten de grondsteen zijn van een instituut dat een rol heeft in de bescherming van de volksgezondheid', aldus O'Reilly.

Het ECDC, (Europees Centrum voor Ziektebestrijding en -Preventie), was volgens haar niet transparant over uitwisselingen met de Chinese evenknie CDC. Ook zijn sommige onderzoeken van het ECDC van vorig jaar niet gepubliceerd.

'Er moest veel meer gedaan worden om met het publiek te communiceren en uit te leggen hoe en op basis van welk wetenschappelijk bewijs het ECDC beoordelingen maakte', aldus O'Reilly.

Het ECDC is een belangrijke speler in het Europese antwoord op de pandemie. Het centrum levert bijvoorbeeld inschattingen over welke vaccins veilig zijn en doet aanbevelingen over strategieën om de pandemie te bestrijden.

Meer middelen en personeel nodig

Volgens de ombudsman kon het centrum ook geen onafhankelijke data verzamelen en moest het dus vertrouwen op onvolledige gegevens. Dat beperkte de efficiëntie van de pogingen van de ECDC om de acties van de EU-landen te coördineren.

Het ECDC mag nu niet zelf data verzamelen maar is afhankelijk van gegevens die de lidstaten aanleveren over bijvoorbeeld het aantal besmettingen, ziekenhuiscapaciteit en voorraden. De EU-landen zijn daar te vaak laks in, stelt O'Reilly, en reageren soms niet eens op een dringende oproep van ECDC om belangrijke data te leveren. 'Op deze manier bestaat het risico dat ECDC de lidstaten niet snel relevant advies kan geven.'

Volgens de ombudsman heeft het agentschap nieuwe bevoegdheden nodig om goed te kunnen functioneren. Ze dringt aan op meer middelen en personeel.

De ombudsman onderzoekt klachten over EU-instellingen.

