Yuval Noah Harari, bekend van werken als 'Sapiens' en 'Homo deus', denkt dat Russisch president Vladimir Poetin zichzelf in de voet heeft geschoten. Dat schrijft de Israëlische historicus in The Guardian.

'Waarom Vladimir Poetin de oorlog al heeft verloren.' Onder die titel publiceert succesauteur en historicus Yuval Noah Harari maandag een opiniestuk in de Britse krant The Guardian.

Volgens de Israëliër is het nog steeds mogelijk dat Rusland Oekraïne verovert. 'Maar om de oorlog te winnen, zouden de Russen Oekraïne moeten behouden. En dat kunnen ze enkel als de Oekraïners dat toelaten. De kans daarop verkleint zienderogen.'

De auteur van bestseller 'Sapiens' ziet Poetin als een despoot die Oekraïne niet erkent. Maar door zijn invasie heeft hij het omgekeerde bereikt van wat hij wilde. 'De laatste dagen hebben bewezen dat Oekraïne een echte natie is, dat Oekraïners een echt volk zijn, en dat ze zeker niet in een nieuw Russisch rijk willen leven.'

De droom van Poetin om naar een nieuw Russisch rijk te evolueren is dus ten einde, schrijft Harari. Hij verwijst naar Michail Gorbatsjov, de laatste president van de Sovjet-Unie. 'Het zal niet langer Gorbatsjovs naam zijn die op de overlijdensakte van het Russische rijk staat, maar die van Poetin.'

Lees het volledige opiniestuk op de website van The Guardian.

