Een tachtigtal studenten van Occupy for Climate hebben zaterdag hun tenten opgezet op het plein voor het Europees Parlement in Brussel met de bedoeling er te overnachten. In de laatste uren voor de verkiezingen willen de klimaatjongeren de mensen die nog twijfelen, duidelijk maken dat ze moeten stemmen voor een beter klimaatbeleid.

In de schaduw van het Europees parlement en tussen de installaties die opgesteld staan voor de Europese verkiezingen van zondag, hebben de jongeren hun tenten opgesteld.

De bedoeling was om te overnachten op het plein. Maar dat laat de politie niet toe, aangezien het om een neutrale zone gaat. Na onderhandelingen is beslist dat de jongeren er tot 20.30 uur mogen blijven.

'We moeten zorgen dat we gezien worden. Statistisch gezien beslissen de meeste mensen pas net voor de verkiezingen voor wie ze gaan stemmen. We hebben nu maanden in Europa gestaakt en we blijven alles geven tot op het einde', vertelt de 23-jarige Duitse klimaatactiviste Luisa Neubauer.

De aanwezige klimaatjongeren komen uit een tiental Europese landen, van België tot Duitsland, maar ook Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Italië of Letland.

'Iedere kiezer in Europa moet beseffen dat deze stem er eentje is voor de planeet. Het is nu aan hen. We zijn hier ook om het nieuwe parlement te vertellen dat het klimaat prioriteit nummer één moet zijn. Dat is ook wat het IPCC rapport zegt. Dit wordt het laatste parlement dat de opwarming van de aarde tot onder 1,5 graden kan houden', zegt Neubauer.

