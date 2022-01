Na het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Duitsland, zet storm Malik ook voet aan wal in Tsjechië en Polen. In de Poolse provincie Pommern is een 27-jarige man om het leven gekomen, nadat een boom op zijn wagen viel. Een andere persoon raakte gewond.

In het hele land reden brandweerlieden uit om duizenden oproepen te beantwoorden: ze ruimden omgevallen bomen op en beveiligden daken. Volgens de Poolse autoriteiten zaten zowat 680.000 huishoudens zonder stroom door beschadigde elektriciteitsleidingen. Ook in Tsjechië rukte de brandweer uit om uitgewaaide bomen uit de weg te ruimen. Daar zaten meer dan 30.000 huishoudens zonder stroom. In het middelgebergte bereikte de wind snelheden vergelijkbaar met een orkaan.

Door het toedoen van Malik, in Duitsland storm Nadia genoemd, is de Duitse havenstad Hamburg in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door een stormvloed. Ook andere Duitse kuststeden zoals Bremen kregen te maken met de stormvloed. In het Engelse Winnothdale kwam een negenjarige jongen om het leven door een omgewaaide boom. Een andere man raakte daar zwaargewond. In Aberdeen, aan de Schotse oostkust, overleed een 60-jarige vrouw.

KMI

Het KMI waarschuwt dat er maandag in het hele land rukwinden van 75 à 85 km per uur, of lokaal nog iets meer, kunnen zijn. Code geel is dan van kracht.

Het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de Vlaamse Waterweg waarschuwen dan weer voor stormtij maandagnamiddag. Ze verwachten hoge waterstanden door een stormachtige noordwestenwind in de Noordzee. Het waterpeil kan plaatselijk staketsels blank zetten, vooral in combinatie met golfslag. Het wandelen op staketsels, kades en dijken is niet dus zonder gevaar.

Op de Ardense toppen kan winterse neerslag maandag dan weer een gevaar vormen. Boven 500-600 meter gaat het meestal om sneeuw. Op de einde van de dag kan de sneeuwlaag een dikte van 1 tot lokaal 10 cm halen. In Luik en Luxemburg zal voor gladheid code geel gelden.

In het hele land reden brandweerlieden uit om duizenden oproepen te beantwoorden: ze ruimden omgevallen bomen op en beveiligden daken. Volgens de Poolse autoriteiten zaten zowat 680.000 huishoudens zonder stroom door beschadigde elektriciteitsleidingen. Ook in Tsjechië rukte de brandweer uit om uitgewaaide bomen uit de weg te ruimen. Daar zaten meer dan 30.000 huishoudens zonder stroom. In het middelgebergte bereikte de wind snelheden vergelijkbaar met een orkaan. Door het toedoen van Malik, in Duitsland storm Nadia genoemd, is de Duitse havenstad Hamburg in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door een stormvloed. Ook andere Duitse kuststeden zoals Bremen kregen te maken met de stormvloed. In het Engelse Winnothdale kwam een negenjarige jongen om het leven door een omgewaaide boom. Een andere man raakte daar zwaargewond. In Aberdeen, aan de Schotse oostkust, overleed een 60-jarige vrouw.KMI Het KMI waarschuwt dat er maandag in het hele land rukwinden van 75 à 85 km per uur, of lokaal nog iets meer, kunnen zijn. Code geel is dan van kracht.Het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de Vlaamse Waterweg waarschuwen dan weer voor stormtij maandagnamiddag. Ze verwachten hoge waterstanden door een stormachtige noordwestenwind in de Noordzee. Het waterpeil kan plaatselijk staketsels blank zetten, vooral in combinatie met golfslag. Het wandelen op staketsels, kades en dijken is niet dus zonder gevaar. Op de Ardense toppen kan winterse neerslag maandag dan weer een gevaar vormen. Boven 500-600 meter gaat het meestal om sneeuw. Op de einde van de dag kan de sneeuwlaag een dikte van 1 tot lokaal 10 cm halen. In Luik en Luxemburg zal voor gladheid code geel gelden.