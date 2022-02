De Europese Unie heeft het niet-essentiële personeel van haar vertegenwoordiging in de Oekraïense hoofdstad Kiev aangeraden het land te verlaten en van buiten Oekraïne te telewerken. Eerder hadden het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Nederland en Japan zo'n oproepen gelanceerd. De Amerikaanse president Joe Biden en de Russische president Vladimir Poetin zullen zaterdag met elkaar telefoneren

'We gaan niet over tot een evacuatie', aldus Peter Stano, een woordvoerder van Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands en defensiebeleid. 'Momenteel heeft het niet-essentiële personeel de mogelijkheid om van buiten Oekraïne te telewerken.' De Verenigde Staten en Groot-Brittannië riepen hun landgenoten eerder op de dag op Oekraïne zo snel mogelijk te verlaten, in het licht van de gespannen situatie aan de grens tussen Oekraïne en Rusland.

Eerder hadden Japan, Letland, Noorwegen en Nederland soortgelijke verzoeken gelanceerd, bericht BBC.

Er is redelijk wat discussie of Rusland voor het einde van de Olympische Spelen in Peking een invasie zou doen.

Ian Bremmer, buitenlandcolumnist en redacteur bij het Amerikaanse Time Magazine en voorzitter van de Eurasia Group, een consultancy gespecialiseerd in internationaal politiek risico, wijst op de rol van China als enige bondgenoot van Rusland van enig belang. Volgens Bremmer erkent de Volkrepubliek de territoriale integriteit van Oekraïne met het schiereiland Krim incluis. Ook zouden de Chinezen een diplomatieke oplossing verkiezen, hoewel ze Russische veiligheidseisen steunen. Hij wijst er ook op dat een aanval tijdens de Olympische Spelen in Peking de Chinezen zou kwaadmaken.

Diplomatie

De Amerikaanse president Joe Biden en de Russische president Vladimir Poetin zullen zaterdag met elkaar telefoneren naar aanleiding van de oplopende spanningen rond Oekraïne. Dat melden zowel het Witte Huis als het Kremlin vrijdagavond.

"Van Amerikaanse zijde is inderdaad verzocht om een gesprek met president Poetin', zo zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov tegen het persbureau Interfax. Peskov zei ook dat Poetin naar verwachting zaterdag met de Franse president Emmanuel Macron zal spreken. Volgens het Witte Huis werd het voorstel door Russen gelanceerd en werd zaterdagochtend (Amerikaanse tijd) geprikt.

