Het stadsbestuur van Parijs kreeg van de Franse regering een boete van 90.000 euro opgelegd omdat burgemeester Anne Hidalgo (PS) twee jaar geleden te veel vrouwen op topposities heeft aangesteld. Hidalgo zelf noemt de boete absurd en gevaarlijk.

De boete heeft betrekking op feiten uit 2018, melden internationale media. Toen werden in Parijs elf vrouwen en vijf mannen gepromoveerd naar topfuncties. Dat was in overtreding met een nationale wet rond gendergelijkheid uit 2013, die bepaalt dat niet meer dan 60 procent van nieuwe benoemingen op managementfuncties bij de overheid naar hetzelfde geslacht mogen gaan. In het Parijse geval gaat het om 69 procent vrouwen.

'Absurd en gevaarlijk'

Hildago kondigde de boete aan op een gemeenteraadsvergadering en zei spottend dat 'het bestuur van het stadhuis plots te feministisch is geworden'.

Maar ze benadrukte ook dat er nog steeds een achterstand is wat betreft de promotie van vrouwen naar topfuncties in Frankrijk en dat er een inhaalbeweging nodig is, net door meer vrouwen dan mannen aan te stellen. Ze noemt de boete 'absurd, oneerlijk, onverantwoord en gevaarlijk'.

Geschrapt

De Franse minister van Openbare Diensten Amélie de Montchalin reageerde al op Hidalgo via Twitter. Ze wees erop dat de regel waarop de boete gebaseerd is, in 2018 nog van kracht was maar vorig jaar werd afgeschaft.

Ze heeft Hidalgo uitgenodigd voor een gesprek over de positie van vrouwen in openbare diensten en zei dat de boete zou worden gebruikt voor 'concrete acties' om die te verbeteren.

.@Anne_Hidalgo, la cause des femmes mérite mieux ! Nous avons abrogé cette disposition absurde dès 2019. Je veux que l'amende payée par Paris pour 2018 finance des actions concrètes de promotion des femmes dans la fonction publique. Je vous invite au ministère pour les évoquer ! https://t.co/QyIYA41mBv — Amélie de Montchalin (@AdeMontchalin) December 15, 2020

