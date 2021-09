In het loonconflict met de spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn heeft de vakbondsvoorzitter Claus Weselsky zich uitgesproken tegen een nieuw aanbod van Deutsche Bahn.

Volgens de Gewerkschaft Deutsche Lokomotivführern (GDL), de vakbond van treinbestuurders, zou het voorstel 'inhoudelijk niet aanneembaar' zijn. 'Het slechte nieuws voor de spoorwegklanten: de staking gaat door', aldus Weselsky in het 'Morgenmagazin' van de Duitse openbare omroep ARD.

De GDL wil een loonsverhoging van 1,4 procent vanaf 2021, samen met een coronapremie van 600 euro, en een nieuwe salarisverhoging van 1,8 procent in 2022. In tegenstelling tot de grotere vakbond Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) accepteert de GDL geen bevriezing van de lonen dit jaar.

De Deutsche Bahn had eerder al voorgesteld om de lonen met 1,5 procent te verhogen in januari 2022 en met nog eens 1,7 procent in maart 2023. Het nieuwe aanbod van Deutsche Bahn omhelst eveneens 3,2 procent meer loon in twee stappen en - dat is nieuw - een coronapremie van 400 tot 600 euro, afhankelijk van de looncategorie. In het vorige voorstel werd een coronapremie nog niet becijferd. De cao zou bovendien gelden voor een periode van 36 maanden, in plaats van de eerder voorgestelde periode van 40 maanden.

De GDL staakt sinds woensdagmiddag bij het goederenvervoer en sinds donderdagochtend ook bij het personenvervoer. Het is al de derde staking sinds 10 augustus en meteen ook de langste: de staking zal vermoedelijk tot dinsdagochtend duren. De spoorwegklanten zullen zich moeten voorbereiden op ernstige inperkingen van het langeafstandsverkeer en het regionaal treinverkeer. Met de staking wil de GDL de nadruk leggen op haar eisen van 3,2 procent meer loon over een periode van 28 maanden.

Volgens de vakbondsvoorzitter wil het spoorwegbedrijf het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsoverkeenkomst beperken, zodat het niet kan aangewend worden voor nieuwe medewerkers. 'Het doeleinde van de directie is de uitroeiing van de GDL', zegt Weselsky. Ook inhoudelijk zou het voorstel niet aanneembaar zijn, want het bevat onder andere een bevriezing van de lonen voor dit jaar.

