Er is tot dusver niets dat aantoont dat de 30-jarige Irakees die opzettelijk op voertuigen inreed op een autoweg in Berlijn, lid was van een terreurorganisatie, zo hebben speurders gezegd.

De man veroorzaakte dinsdagavond drie ongevallen op de Bundesautobahn 100 nabij de afrit Alboinstrasse. Hij verwondde daarbij zes mensen, van wie drie ernstig.

Getuigen hadden de indruk dat de man de ongevallen opzettelijk veroorzaakte, zei een politiewoordvoerder aan DPA.

Toen zijn auto tot stilstand kwam, stapte hij uit en zette een metalen doos neer. Hij beweerde dat er een gevaarlijk object in zat. De doos werd opengeschoten met een hogedrukpistool, maar er zat enkel gereedschap in. In de wagen werden ook geen sporen van explosieven gevonden. De man werd gearresteerd en uit voorzorg werd de stadssnelweg urenlang grotendeels afgesloten.

Woensdag verschijnt de Irakees voor een rechter op verdenking van poging tot moord, zo deelden de politie en het parket in de Duitse hoofdstad mee. Ze beschreven de aanrijdingen als 'doelgerichte aanvallen, vooral op motorrijders, met soms ernstige gevolgen'. 'Verklaringen die de verdachte na zijn daden aflegde, wezen op een islamistisch motief. Er zijn ook indicaties van psychologische labiliteit', zo voegde de mededeling eraan toe.

De man zette deze week hints op Facebook voorafgaand aan zijn aanval. Hij postte op het sociale netwerk foto's van de auto waarmee hij voertuigen aanreed. Bij de foto's stonden religieuze boodschappen.

De speurders lieten intussen weten dat ze voorlopig geen bewijs zien dat de man lid zou zijn van een terreurorganisatie.

De man veroorzaakte dinsdagavond drie ongevallen op de Bundesautobahn 100 nabij de afrit Alboinstrasse. Hij verwondde daarbij zes mensen, van wie drie ernstig. Getuigen hadden de indruk dat de man de ongevallen opzettelijk veroorzaakte, zei een politiewoordvoerder aan DPA.Toen zijn auto tot stilstand kwam, stapte hij uit en zette een metalen doos neer. Hij beweerde dat er een gevaarlijk object in zat. De doos werd opengeschoten met een hogedrukpistool, maar er zat enkel gereedschap in. In de wagen werden ook geen sporen van explosieven gevonden. De man werd gearresteerd en uit voorzorg werd de stadssnelweg urenlang grotendeels afgesloten. Woensdag verschijnt de Irakees voor een rechter op verdenking van poging tot moord, zo deelden de politie en het parket in de Duitse hoofdstad mee. Ze beschreven de aanrijdingen als 'doelgerichte aanvallen, vooral op motorrijders, met soms ernstige gevolgen'. 'Verklaringen die de verdachte na zijn daden aflegde, wezen op een islamistisch motief. Er zijn ook indicaties van psychologische labiliteit', zo voegde de mededeling eraan toe. De man zette deze week hints op Facebook voorafgaand aan zijn aanval. Hij postte op het sociale netwerk foto's van de auto waarmee hij voertuigen aanreed. Bij de foto's stonden religieuze boodschappen.De speurders lieten intussen weten dat ze voorlopig geen bewijs zien dat de man lid zou zijn van een terreurorganisatie.