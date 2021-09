In tegenstelling tot wat werd verwacht, is de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz (SPD) maandag persoonlijk verschenen in de commissie Financiën om tekst en uitleg te geven over huiszoekingen op zijn ministerie. Scholz is kandidaat om zondag bij de verkiezingen in Duitsland bondskanselier Angela Merkel op te volgen.

Vorige week vonden huiszoekingen plaats op het ministerie van Scholz. Reden daarvoor is dat de financiële onderzoekseenheid (FIU), die onder zijn bevoegdheid staat, niet ge­reageerd zou hebben op waarschuwingen van banken over witwaspraktijken.

Scholz, de bondskanselierskandidaat van de sociaaldemocraten (SPD), beantwoordde maandag in Berlijn de vragen van de parlementsleden, zonder dat de commissie hem hoefde te ontbieden. De FDP, de groenen en Die Linke hadden verzocht om de speciale zitting van de Bondsdagcommissie, nadat het openbaar ministerie van Osnabrück de ministeries van Financiën en Justitie in Berlijn had doorzocht.

Medewerkers van de FIU, een speciale antiwitwaseenheid van de douane in Keulen, die is toegewezen aan het ministerie van Financiën van Scholz, zouden informatie over terrorismefinanciering niet tijdig hebben doorgegeven aan justitie en politie. In dit kader wilden de onderzoekers documenten van beide ministeries inzien, waaronder mails tussen de FIU en het ministerie van Financiën en correspondentie tussen beide ministeries.

Vorige week vonden huiszoekingen plaats op het ministerie van Scholz. Reden daarvoor is dat de financiële onderzoekseenheid (FIU), die onder zijn bevoegdheid staat, niet ge­reageerd zou hebben op waarschuwingen van banken over witwaspraktijken. Scholz, de bondskanselierskandidaat van de sociaaldemocraten (SPD), beantwoordde maandag in Berlijn de vragen van de parlementsleden, zonder dat de commissie hem hoefde te ontbieden. De FDP, de groenen en Die Linke hadden verzocht om de speciale zitting van de Bondsdagcommissie, nadat het openbaar ministerie van Osnabrück de ministeries van Financiën en Justitie in Berlijn had doorzocht. Medewerkers van de FIU, een speciale antiwitwaseenheid van de douane in Keulen, die is toegewezen aan het ministerie van Financiën van Scholz, zouden informatie over terrorismefinanciering niet tijdig hebben doorgegeven aan justitie en politie. In dit kader wilden de onderzoekers documenten van beide ministeries inzien, waaronder mails tussen de FIU en het ministerie van Financiën en correspondentie tussen beide ministeries.