De Duitse partijen SPD, Groenen en FDP stellen woensdag hun regeerakkoord voor. De zogeheten Ampel-coalitie (Duits voor verkeerslicht, naar de partijkleuren rood, geel en groen) heeft een comfortabele meerderheid in het Duitse parlement, de Bondsdag.

De centrumlinkse SPD, klimaatpartij de Groenen en de liberale FDP praten sinds oktober formeel over de vorming van een nooit eerder geziene driepartijencoalitie. Woensdag om 15.00 uur zullen ze hun regeerakkoord voorstellen op een persconferentie. De deal moet wel nog door de partijen zelf worden goedgekeurd, bijvoorbeeld via een partijbijeenkomst. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor de verkiezing van de sociaaldemocraat Olaf Scholz tot bondskanselier in de week van 6 december.

De partij van Scholz was de grote winnaar van de parlementsverkiezingen in september, ten koste van het conservatieve blok CDU/CSU onder leiding van kanselierskandidaat Armin Laschet. De Groenen en de FDP kozen als derde en vierde partij ervoor om te onderhandelen met de SPD, nadat ze ook verkennende gesprekken hadden gevoerd met de CDU/CSU. Met de komst van de nieuwe regering neemt Angela Merkel afscheid als bondskanselier na zestien jaar Duitsland te hebben geleid .

