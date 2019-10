De Spaanse regering 'zou het niet begrijpen' als de Belgische staat degenen die 'op de vlucht zijn voor het Spaanse gerecht', niet zou uitleveren. Dat zei de Spaanse vicepremier Carmen Calvo, meldt de krant El País. Ze verwijst daarmee naar de zaak van Catalaans ex-minister-president Carles Puigdemont, waar Spanje een Europees aanhoudingsbevel (EAB) tegen heeft uitgevaardigd, en die in België verblijft.

Calvo zei ook dat de regering waar zij deel van uitmaakt in dat geval 'beslissingen zal nemen', zonder te specifiëren dewelke.

Voor Calvo is het 'niet respectabel' dat aan een 'uitstekende' democratie als de Spaanse de zekerheid wordt ontzegd 'dat iedereen gelijk is voor justitie'.

Uitgesteld

De Brusselse raadkamer stelde dinsdagvoormiddag een zitting over het aanhoudingsbevel uit tot 16 december. Volgens de verdediging is het Brusselse parket van oordeel dat het EAB uitvoerbaar is. Het Spaanse gerecht had op 14 oktober een nieuw Europees aanhoudingsbevel (EAB) uitgevaardigd tegen Puigdemont.

Spanje wil Puigdemont vervolgen omdat hij in 2017 een referendum organiseerde en zo inging tegen de Spaanse grondwet. Twee eerdere EAB's die eerder waren uitgevaardigd, waren door het Spaanse gerecht ingetrokken.

In het Europees aanhoudingsbevel dat ditmaal is uitgevaardigd wordt Puigdemont vervolgd voor misbruik van overheidsgeld en opruiing.

