De Europese Investeringsbank investeert 145 miljoen in een enorm zonnepark van bijna 1.000 hectare groot in het zuiden van Spanje. Het park zal 250.000 mensen van stroom voorzien.

Ook het Spaanse fonds Instituto de Crédito Oficial (ICO) investeert 140 miljoen euro in het project van de Spaanse energieleverancier Iberdrola, dat jaarlijks de uitstoot van 215.000 ton CO2 zal vermijden.

Dit versterkt het Spaanse en Europese leiderschap in de transitie naar een uitstootarme economie. Emma Navarro (EIB)

Met de bouw van het Núñez de Balboa-park is al begonnen, in het zuiden van de Spaanse regio Extremadura. De bouw zal zo'n duizend banen creëren, niet enkel om de zonnepanelen zelf aan te leggen maar ook alle infrastructuur die nodig is om de elektriciteit op het net aan te sluiten. Volgend jaar al moet die aansluiting gebeurd zijn.

Grootste investeerder

'We zijn bijzonder blij dat we dit project kunnen steunen omdat dit het Spaanse en Europese leiderschap versterkt in de transitie naar een uitstootarme economie', zegt EIB-vicevoorzitter Emma Navarro.

De Europese Investeringsbank is de grootste multilaterale investeerder in klimaatoplossingen. De bank wil minstens een kwart van haar investeringen reserveren voor de strijd tegen de klimaatverandering en aanpassing aan de gevolgen ervan.

Vorig jaar investeerde de bank 16,2 miljard in de sector, goed voor 29 procent van haar totale investeringen.