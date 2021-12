De Europese Commissie heeft het eerste geld uit het coronaherstelplan NextGenerationEU toegewezen. Er is 10 miljard euro onderweg naar Spanje, zo heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maandag aangekondigd.

'We hebben een belangrijke fase bereikt in de implementatie van het herstelplan NextGenerationEU', zei von der Leyen in een videoboodschap. 'De eerste lidstaat, en dat is Spanje, is klaar om een betaling te krijgen. Zodra dit ook is goedgekeurd door de lidstaten, zal Spanje 10 miljard euro krijgen.'

De Europese Unie tuigde vorig jaar NextGenerationEU op om de Europese economie er na de dreun van de coronacrisis weer bovenop te helpen. Het herstelinstrument beschikt over een slagkracht van meer dan 800 miljard euro - geld dat vooral voor investeringen en hervormingen in de lidstaten is bedoeld is. Voor de financiering van NextGenerationEU gaat Europa via de uitgifte van obligaties schulden aan. In juni werd eerste financieringsoperatie voor NextGenerationEU, een kapitaalronde van 20 miljard euro, afgerond.

'Het geld kan nu beginnen te stromen om ons continent te helpen hervormen en een groener, digitaler en weerbaarder Europa te bouwen', zei von der Leyen toen. Spanje kan voor in totaal 70 miljard euro een beroep doen op het coronaherstelplan. België staat voorlopig voor 5,9 miljard euro ingeschreven.

