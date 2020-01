De centrale kiescommissie in Spanje heeft vrijdag de opdracht gegeven om de Catalaanse minister-president Quim Torra uit zijn functies als parlementslid te ontzetten. Dat betekent dat hij ook niet langer aan het hoofd zou staan van de regering van de Spaanse regio - volgens de statuten van de regio moet de regeringsleider een parlementslid zijn.

De kiescommissie besliste vrijdag ook dat Oriol Junqueras, een voormalige Catalaanse vicepresident, zijn zetel in het Europees parlement niet mag opnemen, hoewel het Europees Hof van Justitie oordeelde dat hij wel degelijk parlementaire immuniteit heeft. Junqueras zit vandaag nog altijd in een Spaanse cel.

De beslissing komt er nadat de onafhankelijkheidsgezinde Torra in december was veroordeeld wegens ongehoorzaamheid, omdat hij weigerde separatistische symbolen van openbare gebouwen te halen. Die veroordeling was niet definitief, omdat er beroep is aangetekend. Maar de kiescommissie kan een veroordeeld parlementslid toch afzetten, zelfs als er een beroep loopt, indien het delict werd gepleegd tegen een overheidsdienst.

Een groep rechtse en extreemrechtse partijen, de Partido Popular, Ciudadanos en Vox, hadden de kiescommissie gevraagd Torra af te zetten, en zij hebben dus gelijk gekregen.

Torra heeft al laten weten dat hij later op vrijdagavond een uitgebreide reactie zal geven. Na zijn veroordeling in december had hij al gezegd dat enkel het Catalaanse parlement, waar de onafhankelijkheidsgezinden een meerderheid hebben, hem uit zijn functies kan ontzetten.

Junqueras zit momenteel in de cel, anders dan oud-regeringsleider Carles Puigdemont en oud-minister Toni Comin, die ook verkozen raakten in het Europees parlement. Die laatste twee kregen eind vorige maand een toegangsbadge.

De Spaanse krant El Pais wijst erop dat deze beslissingen van de kiescommissie gevolgen kunnen hebben voor de Spaanse regeringsvorming. Donderdag liet de Catalaanse links-republikeinse, separatistische partij ERC weten dat haar parlementsleden zich zouden onthouden bij de beslissende stemming over de nieuwe regering, maar volgens El Pais zou de partij nog kunnen bijsturen.