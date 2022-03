Het Spaanse gerecht heeft woensdag aangekondigd dat het de onderzoeken naar Juan Carlos I zal klasseren. De voormalige Spaanse koning, die sinds augustus 2020 in ballingschap leeft in de Verenigde Arabische Emiraten, zou hierdoor wel eens kunnen terugkeren naar zijn thuisland.

Volgens het parket kan Juan Carlos niet vervolgd worden voor de onderzoeken, wegens 'gebrek aan bewijs, verjaring van de strafbare feiten en de onschendbaarheid' waarvan het staatshoofd tot zijn troonsafstand in 2014 van heeft genoten. Eerder had ook het Geneefse gerecht het onderzoek naar de Spaanse ex-koning geklasseerd.

Er liepen drie onderzoeken naar hem. Het belangrijkste onderzoek ging over commissies die Carlos zou hebben gekregen bij het afsluiten van een contract door Spaanse bedrijven voor de aanleg van een hogesnelheidstrein tussen Medina en Mekka in Saoedi-Arabië.

Eerder onderzoek bewees dat de vroegere Spaanse monarch op 8 augustus 2008 van het Saoedische ministerie van Financiën honderd miljoen dollar heeft ontvangen op een rekening in het Zwitserse Genève. Maar het Spaanse gerecht zegt nu dat het om een 'geschenk' ging dat hij kreeg als staatshoofd.

