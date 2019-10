Socialistische regering in Portugal begint aan tweede ambtstermijn

Nauwelijks drie weken na de parlementsverkiezingen in Portugal, is de nieuwe regering aan haar werkzaamheden begonnen. De socialistische premier Antonio Costa is zaterdag samen met zijn negentien ministers en vijftig staatssecretarissen officieel aangesteld door president Marcelo Rebelo de Sousa. Daarna vond in Lissabon ook de eerste ministerraad plaats.

Costa maakte bij het begin van zijn tweede ambtstermijn duidelijk dat hij het minimumloon tegen 2023 geleidelijk wil verhogen van 600 naar 750 euro. De 58-jarige premier kondigde voorts ook aan dat hij de werkloosheid bij jongeren wil aanpakken. Bij de parlementsverkiezingen van 6 oktober had de socialistische partij (PS) van Costa in totaal 36,3 procent van de stemmen behaald. Dat leverde de partij 108 zetels op, 22 meer dan voorheen. Maar het resultaat was onvoldoende om de verhoopte absolute meerderheid (116 zetels) in het parlement binnen te halen. Net zoals in de vorige regeerperiode, zal Costa een minderheidsregering met linkse gedoogsteun leiden. De PS zal in het parlement steun krijgen van het marxistische Links Blok (BE), dat evenwel geen deel uitmaakt van de coalitie. De twee partijen zijn samen goed voor 127 van de 230 zetels. Bovendien zal de PS in heel wat geval ook kunnen rekenen op de steun van de groen-communistische alliantie CDU (12 zetels).