In Slovakije heeft Zuzana Caputova, de eerste vrouwelijke president van het land, de eed afgelegd. 'Ik kom niet om te heersen, maar om de burgers te dienen', zei de 45-jarige liberale advocate.

Zuzana Caputova werd eind maart verkozen als president van Slovakije. De kandidate van de Progresívne Slovensko kreeg 58 procent van de stemmen achter haar naam. Ze nam het op tegen Europees commissaris Maros Sefcovic, de kandidaat van de regerende sociaaldemocraten van de Smer-SD.

Caputova was relatief onbekend in de politiek, maar ze kan rekenen op de steun van aanhangers van een protestbeweging die is opgezet na de dood van de journalist Jan Kuciak. De 27-jarige Kuciak werd samen met zijn partner Martina Kusnirova doodgeschoten in hun woning in het Slovaakse Velka Maca. Hij deed onderzoek naar gevallen van corruptie waarbij de Italiaanse maffia en politici uit de entourage van de premier betrokken waren.

De zaak veroorzaakte een politieke crisis in het Oost-Europese land. In maart 2018 stapten de minister van Cultuur en de minister van Binnenlandse Zaken op onder druk van de oppositie en een deel van de regeringscoalitie. Niet veel later volgden ook premier Robert Fico en de chef van de politie. Die nam ontslag nadat tienduizenden mensen op straat kwamen om hem onder druk te zetten.

Caputova, een alleenstaande moeder van twee dochters, krijgt veel kritiek vanuit conservatieve en religieuze kringen wegens haar houding tegenover onder meer abortus en homoseksualiteit. Vandaag benadrukte Caputova dat haar overwinning een teken is dat Slovakije niet conservatief is.