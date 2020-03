In het Tiroolse skigebied Ischgl hebben honderden mensen het coronavirus opgelopen. Burgemeester Werner Kurz vindt niet dat de plaatselijke overheid veel te verwijten valt. 'Wij waren het eerste skigebied in Tirol dat zijn pistes en bars heeft gesloten.'

Ischgl telt zo'n 1600 inwoners en is tijdens het skiseizoen een van de meest bezochte gebieden in de Alpen. De voorbije weken ontpopte het skiparadijs zich echter tot broeihaard van het coronavirus.IJsland waarschuwde op 5 maart al dat Ischgl een risico vormde nadat vakantiegangers besmet uit het gebied terugkwamen. De regering van de deelstaat Tirol liet toen weten dat het 'medisch gezien zeer onwaarschijnlijk' was dat de skiërs het virus in Ischgl hadden opgelopen.Ook toen op 7 maart bekend werd dat een barman uit de populaire après-skibar Kitzloch positief testte voor het virus, ging de skipret nog een week lang door.Pas op 13 maart kondigde de deelstaatregering aan dat het volledige Paznauntal, het dal waarin ook Ischgl ligt, in quarantaine geplaatst zou worden. Toeristen werd aangeraden te vertrekken. De massale uittocht veroorzaakte enorme files. Toch werd er volgens burgemeester Werner Kurz correct gereageerd op de crisis.Uw dorp bleek het centrum te zijn van de epidemie in de Alpen. Hoe ervaart u de plotselinge rust in Ischgl, waar het normaal gezien volop feest is nu?Kurz: Het voelt onwaarschijnlijk vreemd aan, het is een echte catastrofe. Eigenlijk zou het skiseizoen nog tot mei duren maar mijn hotel is leeg en ik moet van thuis uit werken.Het is wel wat kort door de bocht om de schuld helemaal bij ons te leggen. Het virus moet op de en of ander manier bij ons terecht gekomen zijn. Heel veel mensen uit de Duitse deelstaat Noordrijnland-Westfalen komen na het carnaval hier skiën.Nergens is de après-skicultuur zo befaamd als in Ischgl. De bars in de omgeving maken iedere dag een grote omzet. De vochtige en warme feestsfeer is ideaal om een virus te verspreiden.Kurz: Zeker. Maar die sfeer heerst hier al jarenlang en we hebben nooit eerder last gehad van een virus. Daarnaast overleeft Ischgl niet enkel op après-skibars. We hebben een prachtig skigebied en uitstekende hotels.Begin maart plaatste IJsland Ischgl al op de lijst met risicogebieden. Later bleek ook een barman van een après-skibar besmet te zijn met het virus. In zo'n bar staan mensen met honderden op elkaar gedrukt. Waarom sloot het skigebied pas een week later?Kurz: We hebben altijd alle maatregelen gevolgd die de deelstaatregering ons heeft opgelegd. Later hebben we ook het skigebied en alle après-skibars gesloten, als eerste in heel Tirol overigens.In de Oostenrijkse krant Der Standard verscheen net na de sluiting van het gebied een artikel met de kop 'Gierigheid won het van verantwoordelijkheid'. Die laatste week zouden jullie nog wat winst willen maken.Kurz: Dat klopt niet. We hebben niets verlengd om economische redenen. Voor ons is de gezondheid van onze bezoekers en bevolking de hoogste prioriteit.Kon u het volledige skigebied op eigen krachten sluiten?Kurz: De ondernemingen die de kabelbanen onderhouden kunnen zelf beslissen of ze die sluiten of niet. Maar we hebben ons allemaal aan de beslissingen van de regering gehouden. Er bleven trouwens nog veel skigebieden in de Alpen open nadat wij alles stil hadden gelegd.De uitstroom van mensen op 13 maart was overweldigend. Reizigers berichtten over urenlange files in het Paznauntal.Kurz: Ja, er zijn enkele nauwe bergpassen in het dal en reizigers zijn in alle haast vertrokken. Velen dachten dat ze niet meer thuis zouden raken. Dat klopte niet, je had het hele weekend de tijd om te vertrekken.Is de reputatie van Ischgl nu beschadigd?Kurz: Hopelijk niet. We hebben hier in het dal al overstromingen en lawines overleefd. Het virus voegen we ook nog aan dat lijstje toe.Copyright Der Spiegel / vertaling: Cynthia Van Muylder