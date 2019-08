De omstandigheden waarin de 134 migranten bijeengepakt zitten op het voor de kust van Lampedusa gestrande ngo-schip Open Arms worden stilaan 'onhoudbaar'. Dat zegt Oscar Camps van de Spaanse ngo die de migranten met het schip uit het water van de Middellandse Zee heeft gehaald. De Italiaanse autoriteiten verbieden het schip aan te meren.

Het is met name de Italiaanse vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini die de migranten Italië niet wil binnenlaten. Hij maakte zaterdag geen aanstalten om van gedacht te veranderen. Hij beschuldigt de ngo Open Arms ervan 'een politieke, en geen humanitaire strijd' te voeren en Italië met migranten te willen overspoelen.

Volgens premier Giuseppe Conte zijn zes Europese landen nochtans bereid de migranten van Italië over te nemen. In een open brief aan de partijloze regeringsleider heeft Salvini gezegd dat hij zal toelaten, 'tegen zijn wil' en enkel omdat hem is gevraagd, dat de minderjarigen aan boord van de Open Arms aan land komen.

Volgens een bron op zijn ministerie gaat het om 'ongeveer 30' van de 134 migranten op het schip. De voorbije 48 uur kregen dertien migranten al de toestemming om het schip te verlaten omdat ze zwaar ziek zijn, maar Salvini beschuldigt hen er nu van de Italiaanse autoriteiten te hebben voorgelogen. Intussen blijven migranten verwoede pogingen ondernemen om Europa te bereiken.

De Libische kustwacht onderschepte dinsdag 278 mensen voor de kust van Tripoli, zo maakte hij zaterdag bekend. In Griekenland arriveerden tussen vrijdag- en zaterdagochtend dan weer meer dan 300 mensen die vanuit Turkije de Egeïsche Zee zijn overgestoken.