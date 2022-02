Sirenes loeien door Kiev: zo klinkt het begin van de oorlog (video)

Een huiveringwekkend geluid: donderdagochtend omstreeks 7.05 uur lokale tijd gingen in de Oekraïense hoofdstad Kiev, maar ook in Lviv, de waarschuwingssirenes voor bombardementen af. De aankondiging van een oorlog in Europa.

Kiev, 7 uur 's ochtends op 24 februari 2022: de sirenes loeien, de oorlog is begonnen. © /