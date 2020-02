Oostenrijk en andere landen zullen een veto stellen tegen de post-brexit meerjarenbegroting van de Europese Unie als de bijdragen van de lidstaten niet worden verlaagd. Dat heeft de Oostenrijkse kanselier Sebastien Kurz zaterdag gezegd.

De Europese Commissie stelt voor dat de lidstaten 1,11 procent van hun bruto nationaal inkomen bijdragen aan de Europese begroting, maar fiscaal conservatieve landen als Duitsland, Oostenrijk en Nederland willen een plafond van 1 procent. Als het commissievoorstel op tafel komt, zal Kurz het niet steunen. 'En andere netto-bijdragers van de EU zullen dat ook niet doen, denk ik', voegde hij eraan toe op de Oostenrijkse radiozender Ö1. Met netto-bijdragers bedoelt Kurz de groep van landen die meer afdragen dan ze terugkrijgen van de EU via subsidies.

Kurz voegde er wel aan toe dat er nog onderhandelingen lopen. 'Ik hoop dat we een nieuw voorstel zullen krijgen dat we hopelijk kunnen aanvaarden.' Het vertrek van netto-bijdrager Groot-Brittannië maakt dat de Europese begroting een stuk kleiner wordt, net nu er nieuwe prioriteiten als migratie en klimaatverandering moeten worden aangepakt. Europees Raadsvoorzitter Charles Michel organiseert op 20 februari een top over de begroting 2021-2027. Volgende week voert hij al afzonderlijke gesprekken met zestien staats- en regeringsleiders over de kwestie. Woensdag ziet hij Kurz.

