De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon maakt zich 'grote zorgen' om de verkiezing van Boris Johnson tot nieuwe Britse premier. Ze vraagt dat hij zijn dreigement om het Verenigd Koninkrijk ook zonder akkoord uit de EU te loodsen, laat vallen.

De Conservatieve partij heeft Boris Johnson aangeduid om Theresa May op te volgen als partijleider en premier. Johnson is een uitgesproken EU-criticus, en beloofde tijdens de campagne meermaals dat de Britten de Unie op 31 oktober hoe dan ook verlaten, met of zonder echtscheidingsakkoord.

De Schotten zijn niet blij met Johnson. De inwoners van dat landsdeel stemden in het brexitereferendum van 2016 tégen de brexit. 'Ik feliciteer Boris Johnson met zijn verkiezing tot Tory-leider, en ik zal er alles aan doen om te verzekeren dat hij de Schotse belangen en inzichten respecteert', zegt de Schotse eerste minister Nicola Sturgeon. 'Maar ik maak mij grote zorgen om zijn premierschap, en het zou hypocriet zijn als ik die niet eerlijk zou uiten', klinkt het.

Volgens Sturgeon worden die zorgen gedeeld door 'de overgrote meerderheid van de Schotten, die, als ze een keuze hadden gehad, niet iemand met zijn mening en palmares de sleutels van Downing Street 10 hadden gegeven'.

Sturgeon heeft het vooral over de brexit, die volgens haar 'sowieso erg beschadigend wordt voor Schotland en de rest van het Verenigd Koninkrijk'.

Maar het feit dat Johnson beloofd heeft de EU ook zonder akkoord te willen verlaten op 31 oktober, gaat volgens haar 'regelrecht in tegen alle logica, het gezond verstand, en het welzijn van de mensen'.

Ze vraagt dan ook dat Johnson zijn dreigement, dat ze 'erg onverantwoord' noemt, intrekt. 'Dit moet nu van tafel, ondubbelzinnig en zonder enig uitstel.'

Pond positief

De Britse pond reageerde relatief positief op de verkiezing van Johnson. Rond 16 uur had de pond een deel van het verlies goedgemaakt van eerder op de dag en werd het verhandeld aan 1,1154 euro.

Experts menen na de verkiezing van Johnson dat er toch nog hoop is op een geordende exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Ook tegenover de Amerikaanse dollar won de pond even terrein na verliezen eerder op de dag, maar inmiddels is die winst wel weer nagenoeg verdampt. De pond werd rond 16 uur verhandeld aan 1,2450 dollar.

De voorzitter van het Duitse Centrum voor Europees Economisch Onderzoek, Achim Wambach, zegt dat de uitslag een opportuniteit kan zijn voor het brexitproces. Anders dan Theresa May zal Johnson volgens hem geen tegenstand krijgen uit het brexit-kamp in zijn partij. 'Zo wordt het misschien makkelijker om een uittredingsakkoord door het parlement te krijgen', zegt Wambach.