De gewezen Schotse premier Alex Salmond wil dat zijn opvolgster Nicola Sturgeon ook na de parlementsverkiezingen van 6 mei premier blijft.

'Ze is de enige haalbare kandidaat voor onafhankelijkheid, dus is ze de beste', zei hij in de krant The Sunday Mail.

Twee dagen geleden maakte Salmond bekend dat hij een nieuwe politieke partij lanceert. De Alba Party zal bij de lokale verkiezingen van mei concurreren met zijn vroegere partij, de Scottish National Party van Sturgeon.

'Ik denk dat ze premier zou moeten blijven, want de SNP zou een mooie meerderheid moeten halen', zei Salmond.

Comeback

Salmond zelf maakt een opvallende comeback in de Schotse politiek, maar hij heeft naar eigen zeggen geen ambitie om een gooi naar het premierschap to doen. 'Ik kom op voor de Alba Party om een supermeerderheid voor onafhankelijkheid te bouwen', verzekerde hij.

De partij, die al enkele parlementsleden van de SNP kon lokken, zal volgens Salmond een 'positieve' campagne rond de Schotse onafhankelijkheid voeren. De kandidaten zullen enkel opkomen op de regionale lijsten en hun steun betuigen voor SNP of andere pro-onafhankelijkheidspartijen op de lijsten van de kieskringen.

Bij verkiezingen voor Holyrood, dat 129 zetels telt, worden er 73 volksvertegenwoordigers verkozen volgens het first past the post-systeem. Die worden aangevuld met kandidaten van regionale lijsten om een meer proportionele samenstelling van het parlement te bekomen.

Vrijgesproken

Salmond en Sturgeon leven al een tijd in onmin. Zaterdag had de Schotse premier gezegd dat er 'belangrijke vragen' gesteld kunnen worden bij de comeback van haar voorganger, 'gezien de bedenkingen die zijn opgeworpen over zijn gedrag'.

Salmond werd ongeveer een jaar geleden vrijgesproken voor poging tot verkrachting en seksuele intimidatie.

