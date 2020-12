Zowel het Schotse parlement als dat van Noord-Ierland heeft het brexit-handelsakkoord afgewezen.

Het Lagerhuis van het Britse parlement heeft zijn zegen gegeven over het handelspact met de Europese Unie, maar zowel het Schotse parlement als dat van Noord-Ierland heeft het verdrag woensdag afgewezen. Hun stemmingen hebben echter geen invloed op het wetgevende proces in Londen.

In Edinburgh stemden de parlementsleden met 92 tegen 30 voor een resolutie die zegt dat het handelsakkoord "de ecologische, economische en sociale belangen van Schotland ernstige schade" toebrengt. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast stemden 47 leden van de Assemblee tegen de overeenkomst, 38 voor.

Het Lagerhuis van het Britse parlement heeft zijn zegen gegeven over het handelspact met de Europese Unie, maar zowel het Schotse parlement als dat van Noord-Ierland heeft het verdrag woensdag afgewezen. Hun stemmingen hebben echter geen invloed op het wetgevende proces in Londen.In Edinburgh stemden de parlementsleden met 92 tegen 30 voor een resolutie die zegt dat het handelsakkoord "de ecologische, economische en sociale belangen van Schotland ernstige schade" toebrengt. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast stemden 47 leden van de Assemblee tegen de overeenkomst, 38 voor.