In het Europees Parlement wordt maandag boos gereageerd op het nieuws dat een studie van de door de Commissie voorgestelde nieuwe landbouwstrategie maandenlang achtergehouden zou zijn. 'Dat is niets minder dan schandalig', zegt Tom Vandenkendelaere (CD&V). Hilde Vautmans (Open Vld) heeft het over een 'onaanvaardbare' demarche van de Commissie.

Het parlement debatteerde maandag over de Boer-tot-bordstrategie (Farm to fork) die de Europese Commissie in mei 2020 voorstelde. Het is een aanpak om het hele Europese voedselsysteem te verduurzamen, binnen het kader van de Green Deal. De strategie is de kapstok voor tal van concrete wetgevende voorstellen die de Commissie wil publiceren. Tijdens het debat in Straatsburg bleken verschillende parlementsleden te struikelen over een studie die werd opgesteld door het Joint Research Center (JRC), de interne studiedienst van de Commissie.

In het document wordt een verbetering van de impact van het landbouwbeleid op de omgeving voorspeld, maar ook een forse daling van de Europese voedselproductie in alle sectoren. Die zou worden gecompenseerd door een grote stijging van de import. De studie was volgens mediaberichten al in januari klaar, maar werd pas afgelopen zomer, in volle vakantieperiode, online geplaatst. 'De Commissie heeft informatie achtergehouden over de gevolgen van de 'Farm to fork'-strategie voor onze boeren', stelt Hilde Vautmans. 'Het gaat hier niet over details, het gaat over het verlies van productie, inkomen en voedselonzekerheid.' Ze vindt die handelwijze 'onaanvaardbaar'. 'Als deze impactstudie al in januari klaar was, waarom mag het Europees Parlement dat niet weten en ze niet raadplegen? De transparantie is in deze helemaal zoek.'

Tom Vandenkendelaere is bezorgd om de inhoud van het rapport. 'Alleen al de Europese export van varkensvlees zou dalen met 77%. Bovendien is de terughoudendheid van de Europese Commissie om maatregelen te treffen en de wijdverspreide varkenscrisis veroorzaakt door de Afrikaanse varkenspest in tientallen lidstaten aan te pakken onbegrijpelijk.' Hij stelt vast dat de Commissie nagelaten heeft voorstellen te doen op basis van objectieve wetenschappelijke data. 'Dat is niets minder dan schandalig.'

Europees commissaris voor Voedselveiligheid Stella Kyriakides probeerde in het parlement te sussen. Het document van de JRC is helemaal geen impactstudie, maar een rapport dat 'maar enkele aspecten' van de strategie behandelt, zei ze. Het werd gepubliceerd van zodra de Commissie begreep dat het nog erg lang zou duren vooraleer haar modellen een bredere studie zouden toelaten. Bovendien zal voor elk wetgevend initiatief in het kader van de strategie wel degelijk een echte impactstudie worden uitgevoerd, zei de Cypriotische. 'Ik kijk ernaar uit om die dan met u te bespreken.'

Sara Matthieu (Groen) riep haar collega-parlementsleden op om zich deze week achter de strategie te scharen. 'Laat je niets wijsmaken door de lobby van de agro-industrie. Dit is de kans om boeren een eerlijk inkomen te geven met respect voor milieu en natuur.' Het parlement stemt dinsdag over zijn kijk op de strategie. De uitslag wordt woensdag bekendgemaakt. (Belga)

