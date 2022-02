Salah Abdeslam, de enige overlevende van het commando dat verantwoordelijk was voor de terreuraanslagen van 13 november 2015 in Parijs, heeft tijdens het proces gezegd dat hij het idee had opgegeven om zijn bommengordel die avond tot ontploffing te brengen.

'Je kan de mensen die niemand hebben gedood niet veroordelen alsof we de leiders van Islamitische Staat zijn', zei Abdeslam. 'In werkelijkheid hebben wij tegen onszelf gezegd 'ik had dit ding moeten laten ontploffen' (...), we zeggen tegen onszelf 'heb ik het juiste gedaan door terug te krabbelen of had ik tot op het einde door moeten gaan?''

In het begin van zijn verhoor woensdag voor het bijzondere hof van assisen in Parijs had de 32-jarige Fransman en hoofdverdachte gezegd: 'Ik heb niemand gedood en ik heb niemand verwond. Zelfs geen schrammetje.'

Enkele uren later vroeg een advocaat van de burgerlijke partijen naar dat moment van inkeer. 'Ik ben niet de enige (van de beschuldigden, red.) die het had over terugkrabbelen, we hebben al verschillende mensen horen zeggen: 'ik kan dit niet, ik ben van gedachte veranderd', antwoordde Abdeslam.

'De mensen die daar op de terrassen zaten (...) Ik ging zelf geregeld naar dat soort trendy cafés. ik trok een hemd aan, ik droeg parfum, dus om dan naar zo'n café te gaan om...', viel hij even stil.

Over kandidaat-zelfmoordterroristen zei hij: 'Er komt onvermijdelijk een moment dat je tegen jezelf zegt: 'doe ik het of doe ik het niet?', je blaast jezelf niet zomaar op.'

Snelle radicalisering

Salah Abdeslam rechtvaardigde zijn 'snelle' radicalisering door te verwijzen naar zijn 'angst voor God, de hel en de straf van God.'

Abdeslam werd in het bijzondere hof van assisen in Parijs ondervraagd door advocaat Claire Josserand-Schmidt van de Franse vereniging van slachtoffers van terrorisme, een burgerlijke partij. 'In het begin genoot ik van het leven', vertelde hij. 'Maar door wat er in Syrië gebeurde, begon het me te interesseren, ik wilde hen helpen, ook al was ik niet erg godsdienstig.'

De verdachte wees ook op de belangrijke invloed van zijn broer Brahim, die als terrorist omkwam bij de aanslagen van november 2015, op zijn deelname aan de terreuraanslagen. 'Hij was degene die me erin trok. Ik vertrouwde hem. Ik wist dat hij niet wilde dat ik doodging', getuigde hij.

De advocaat vroeg Abdeslam ook waarom hij nooit naar Syrië was gereisd. 'Door de banden die ik hier in België had, mijn ouders, mijn verloofde, zat ik in een impasse, ik kon ze niet in de steek laten. Ik wist niet wat ik moest doen.'

'Je kan de mensen die niemand hebben gedood niet veroordelen alsof we de leiders van Islamitische Staat zijn', zei Abdeslam. 'In werkelijkheid hebben wij tegen onszelf gezegd 'ik had dit ding moeten laten ontploffen' (...), we zeggen tegen onszelf 'heb ik het juiste gedaan door terug te krabbelen of had ik tot op het einde door moeten gaan?'' In het begin van zijn verhoor woensdag voor het bijzondere hof van assisen in Parijs had de 32-jarige Fransman en hoofdverdachte gezegd: 'Ik heb niemand gedood en ik heb niemand verwond. Zelfs geen schrammetje.' Enkele uren later vroeg een advocaat van de burgerlijke partijen naar dat moment van inkeer. 'Ik ben niet de enige (van de beschuldigden, red.) die het had over terugkrabbelen, we hebben al verschillende mensen horen zeggen: 'ik kan dit niet, ik ben van gedachte veranderd', antwoordde Abdeslam. 'De mensen die daar op de terrassen zaten (...) Ik ging zelf geregeld naar dat soort trendy cafés. ik trok een hemd aan, ik droeg parfum, dus om dan naar zo'n café te gaan om...', viel hij even stil. Over kandidaat-zelfmoordterroristen zei hij: 'Er komt onvermijdelijk een moment dat je tegen jezelf zegt: 'doe ik het of doe ik het niet?', je blaast jezelf niet zomaar op.'Salah Abdeslam rechtvaardigde zijn 'snelle' radicalisering door te verwijzen naar zijn 'angst voor God, de hel en de straf van God.' Abdeslam werd in het bijzondere hof van assisen in Parijs ondervraagd door advocaat Claire Josserand-Schmidt van de Franse vereniging van slachtoffers van terrorisme, een burgerlijke partij. 'In het begin genoot ik van het leven', vertelde hij. 'Maar door wat er in Syrië gebeurde, begon het me te interesseren, ik wilde hen helpen, ook al was ik niet erg godsdienstig.' De verdachte wees ook op de belangrijke invloed van zijn broer Brahim, die als terrorist omkwam bij de aanslagen van november 2015, op zijn deelname aan de terreuraanslagen. 'Hij was degene die me erin trok. Ik vertrouwde hem. Ik wist dat hij niet wilde dat ik doodging', getuigde hij. De advocaat vroeg Abdeslam ook waarom hij nooit naar Syrië was gereisd. 'Door de banden die ik hier in België had, mijn ouders, mijn verloofde, zat ik in een impasse, ik kon ze niet in de steek laten. Ik wist niet wat ik moest doen.'