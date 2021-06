In de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt wordt zondageen nieuw parlement gekozen. Hoewel het om een kleine deelstaat gaat, wordt er met spanning uitgekeken naar het resultaat. De verkiezing is namelijk de laatste krachtmeting van de Duitse partijen voor de nationale parlementsverkiezingen van eind september en een belangrijke opiniebarometer.

Volgens de meeste peilingen blijven de christendemocraten (CDU) van deelstaatpremier Reiner Haseloff met bijna 30 procent de grootste partij. Op de twee plaats volgt de rechts-radicale AfD. In één peiling stond AfD zelfs op de eerste plaats. Saksen-Anhalt is met bijna 2,2 miljoen inwoners een van de kleinste Duitse deelstaten. Sinds de Duitse hereniging in 1990 en de wedergeboorte van de deelstaten die tijdens het DDR-tijdperk werden ontbonden, leverde de CDU het grootste deel van de tijd de premier.

Haseloff is sinds 2011 de regeringsleider Bij de vorige verkiezingen in 2016 werd de AfD, die drie jaar eerder werd opgericht, met meer dan 24 procent de op een na grootste partij. Haseloffs zwart-rode coalitie verloor toen haar meerderheid en moest er ook de groene partij bijnemen. In Duitsland wordt die zwart-rood-groene samenwerking de Kenia-coalitie genoemd. Volgens de peilingen kan Haseloff zijn coalitie waarschijnlijk voortzetten. Er zijn echter ook andere mogelijkheden, aangezien de liberale partij FDP waarschijnlijk voor het eerst sinds 2006 weer haar intrede maakt in het parlement.

Wat de partijen zeker wel uitsluiten, is het vormen van een coalitie met AfD. CDU wil ook niet samenwerken met de extreemlinkse Die Linke, die bij de vorige verkiezingen de derde partij werd. De verkiezing in Saksen-Anhalt is tot slot de eerste deelstaatverkiezing sinds de benoeming van CDU-voorzitter en premier van Noordrijn-Wetfalen Armin Laschet als kandidaat-bondskanselier voor CDU en haar Beierse zusterpartij CSU. Hij haalde het na een interne machtsstrijd van CSU-voorzitter Markus Söder, die veel aanhangers heeft in Saksen-Anhalt. Laschet gaat bij de Bundestagverkiezingen op 26 september de strijd aan om de opvolger van Angela Merkel te worden, die na vier termijn en zestien jaar als Bondskanselier geen kandidaat meer is.

Volgens de meeste peilingen blijven de christendemocraten (CDU) van deelstaatpremier Reiner Haseloff met bijna 30 procent de grootste partij. Op de twee plaats volgt de rechts-radicale AfD. In één peiling stond AfD zelfs op de eerste plaats. Saksen-Anhalt is met bijna 2,2 miljoen inwoners een van de kleinste Duitse deelstaten. Sinds de Duitse hereniging in 1990 en de wedergeboorte van de deelstaten die tijdens het DDR-tijdperk werden ontbonden, leverde de CDU het grootste deel van de tijd de premier. Haseloff is sinds 2011 de regeringsleider Bij de vorige verkiezingen in 2016 werd de AfD, die drie jaar eerder werd opgericht, met meer dan 24 procent de op een na grootste partij. Haseloffs zwart-rode coalitie verloor toen haar meerderheid en moest er ook de groene partij bijnemen. In Duitsland wordt die zwart-rood-groene samenwerking de Kenia-coalitie genoemd. Volgens de peilingen kan Haseloff zijn coalitie waarschijnlijk voortzetten. Er zijn echter ook andere mogelijkheden, aangezien de liberale partij FDP waarschijnlijk voor het eerst sinds 2006 weer haar intrede maakt in het parlement. Wat de partijen zeker wel uitsluiten, is het vormen van een coalitie met AfD. CDU wil ook niet samenwerken met de extreemlinkse Die Linke, die bij de vorige verkiezingen de derde partij werd. De verkiezing in Saksen-Anhalt is tot slot de eerste deelstaatverkiezing sinds de benoeming van CDU-voorzitter en premier van Noordrijn-Wetfalen Armin Laschet als kandidaat-bondskanselier voor CDU en haar Beierse zusterpartij CSU. Hij haalde het na een interne machtsstrijd van CSU-voorzitter Markus Söder, die veel aanhangers heeft in Saksen-Anhalt. Laschet gaat bij de Bundestagverkiezingen op 26 september de strijd aan om de opvolger van Angela Merkel te worden, die na vier termijn en zestien jaar als Bondskanselier geen kandidaat meer is.