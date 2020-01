Dat heeft premier Dmitri Medvedev bekendgemaakt. President Vladimir Poetin zal een nieuwe regering kiezen. Poetin had woensdag nog het Russische parlement toegesproken en daar een aantal grondwetshervormingen voorgesteld.

'Wij, als regering van de Russische Federatie, moeten aan de president van ons land de middelen geven om alle noodzakelijke maatregelen te treffen', aldus Medvedev. 'Het is daarvoor dat de regering in haar geheel haar ontslag geeft', aldus nog de premier volgens de Russische persagentschappen.

Medvedev oordeelt dat het juist is de regering opstapt in de nasleep van de presidentiële voorstellen voor de grondwetshervormingen. 'Ze zullen grote veranderingen brengen, niet alleen in een reeks grondwetsartikels, maar in het evenwicht van de macht, namelijk in de uitvoerende, wetgevende en juridische takken van de macht.'

Poetin gaf de ontslagnemende regering nog de opdracht haar verplichtingen te blijven nakomen tot een nieuwe regering is gevormd.

Volgens het Russische staatspersagentschap TASS kan Medvedev vicevoorzitter van de veiligheidsraad worden. Poetin zei volgens het nieuwsagentschap Interfax dat de regering er niet in geslaagd is al haar taken te vervullen.

