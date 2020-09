De Russische premier Michail Misjoestin brengt donderdag een bezoek aan de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Minister Sergej Lavrov van Buitenlandse Zaken zei dit kort voor dat hij zijn Wit-Russische collega ontving.

Rusland steunt steeds openlijker en intensiever het bewind van president Aleksandr Loekasjenko. Volgens Lavrov mengen de Europese Unie en de NAVO zich ten onrechte in de aangelegenheden van Wit-Rusland en doen die 'destructieve uitspraken' over de kwestie. Loekasjenko heeft naar eigen zeggen de presidentsverkiezingen afgelopen maand weer met een overweldigende meerderheid gewonnen. Hij is aan zijn zesde ambtstermijn begonnen. Maar hij ligt onder vuur door massale protesten en stakingen tegen zijn herverkiezing en door internationale druk. Hij heeft het Kremlin om steun gevraagd en krijgt die.

Vrijdag brengt de Wit-Russische minister van Defensie, Viktor Chrenin, een bezoek aan Moskou. Loekasjenko slaat de protesten neer en probeert de oppositie en de pers het zwijgen op te leggen onder meer door de greep op het internet te verstevigen. Loekasjenko dankte woensdag de Russische staatsomroep RT voor het sturen van vervangers voor zijn eigen staatsomroep. Daar zijn veel stakers ontslagen. Woensdag is een inval gedaan in het kantoor in Minsk van softwarebedrijf PandaDoc. Volgens de chef daar is het een politiek gemotiveerde actie van de autoriteiten.

