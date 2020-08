Het vliegtuig met aan boord de Kremlincriticus Aleksej Navalny, die in een coma ligt na een mogelijke vergiftiging, is zaterdag rond 8.45 uur geland in Duitsland. Dat heeft zijn woordvoerster Kira Jarmisj bevestigd. De 44-jarige opposant zal in de hoofdstad Berlijn verder onderzocht worden. Volgens Jaka Bizilj, voorzitter van de Duitse ngo Cinema For Peace, is de toestand van Navalny 'stabiel'.

Navalny werd met een medisch vliegtuig naar Berlijn overgebracht vanuit de Siberische stad Omsk. Daar was hij in het ziekenhuis opgenomen, nadat hij donderdag bewusteloos was geraakt aan boord van een ander vliegtuig. Volgens zijn woordvoerder was de thee die hij voorafgaand aan die vlucht had gedronken, vergiftigd. Maar de Russische artsen in Omsk zeiden dat er geen sporen van vergiftiging terug te vinden zijn. Vrijdag was het licht op groen gezet om Navalny over te brengen naar Duitsland.

'Heel erg bedankt voor alle steun. De strijd om het leven van Aleksej en diens gezondheid begint nu pas echt en er is nog heel veel te doen. In ieder geval is de eerste stap nu gezet', zei de woordvoerster voor het vertrek van het vliegtuig. Het toestel landde op de luchthaven Tegel, in het noordwesten van Berlijn, zo was te zien op Flightradar24, een website die vliegbewegingen wereldwijd volgt. Navalny werd nadien door Duitse militairen overgebracht naar het Charité-ziekenhuis in Berlijn.

