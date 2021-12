De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, waarschuwt dat 'het nachtmerriescenario van de militaire confrontatie' terugkeert in Europa. De relaties met Rusland zijn de laatste tijd sterk onder spanning geraakt. Moskou wordt ervan beschuldigd troepen te verzamelen aan de grens met Oekraïne. Dat land vreest een invasie.

Tijdens een vergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in Stockholm beschuldigde de Russische minister de NAVO ervan dat de militaire infrastructuur van de alliantie de Russische grenzen nadert. Hij riep het westen op om de toekomstige voorstellen van Moskou te bestuderen om te vermijden dat de militaire verdragsorganisatie verder naar het oosten uitbreidt. Russisch president Vladimir Poetin had woensdag ook al de NAVO opgeroepen niet verder naar het oosten uit te breiden.

Terwijl Lavrov de OVSE toesprak, zei Dmitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin, dat de Oekraïense wil om de Krim te heroveren een 'directe bedreiging' is voor Rusland. Het land annexeerde het schiereiland in 2014. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had woensdag in het parlement gezegd de Krim te willen bevrijden.

'Een dergelijke formulering betekent dat het regime van Kiev de intentie heeft alle middelen - ook geweld - te gebruiken om Russisch grondgebied binnen te dringen', aldus Peskov. Hij hekelde de 'agressieve retoriek' uit Kiev en zei te vrezen voor een Oekraïense militaire operatie in het oosten van het land.

Agressie tegen Oekraïne

De spanningen tussen Oekraïne en Rusland zijn de laatste tijd weer erg opgelopen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, riep Rusland donderdag op tot 'de-escalatie' en 'diplomatie'. Hij dreigde opnieuw met 'ernstige gevolgen' in geval van agressie tegen Oekraïne. 'Wij zijn erg bezorgd door de plannen van Rusland met het oog op een nieuwe agressie op Oekraïne', zei hij aan Lavrov, tijdens een gespannen ontmoeting in Zweden.

Sinds 2014 vecht het Oekraïense leger in het oosten van het land tegen pro-Russische separatisten. In het conflict zijn meer dan 13.000 doden gevallen. Sinds vredesakkoorden in 2015 zijn de de gevechten sterk verminderd, ondanks regelmatige heropflakkeringen van geweld.

