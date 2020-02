Rusland wil op 22 april een referendum uitschrijven voor de grondwetsherziening die president Vladimir Poetin wil doorvoeren. Dat heeft de werkgroep die dit moet voorbereiden aangekondigd.

DDe datum moet wel nog via een stemming worden goedgekeurd.

Poetin had in januari aangekondigd dat Rusland zijn Grondwet van 1993 wil herzien. Doel lijkt het post-2024-tijdperk te stroomlijnen, want in dat jaar loopt de vierde en laatste termijn van de president af.

Volgens Kratsjeninnikov moet het Lagerhuis, de Doema, de voorstellen voor de grondwetswijziging onderzoeken in een tweede lezing op 10 maart. Doel van de wijziging is dat Poetin zijn macht kan blijven uitoefenen als hij als president aftreedt, zo menen vele waarnemers. Volgens Poetin gaat het niet over zijn persoonlijke macht, maar om het land stabiliteit te geven na zijn aftreden.

