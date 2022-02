De Russische president Vladimir Poetin heeft zaterdag 'strategische' militaire oefeningen gelanceerd waarbij raketten worden afgevuurd. Dat heeft het Kremlin aangekondigd.

De Russische nieuwsagentschappen Ria Novosti en Interfax citeren de woordvoerder van Poetin, Dmitri Peskov, die zegt dat de oefeningen vanuit het Kremlin gevolgd worden door Poetin en zijn Wit-Russische ambtgenoot Aleksandr Loekasjenko.

Volgens de Russen gaat het om oefeningen die al eerder waren gepland en maken ze deel uit van een regelmatige trainingsprocedure. De jaarlijkse testen worden normaal in de herfst gehouden. Door de coronacrisis dateerden de vorige wel al van 2019.

Oekraïne bereidt zich intussen voor 'op alle mogelijke scenario's', heeft minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba zaterdag gezegd op een veiligheidsconferentie in München. Journalisten vroegen de minister om een reactie op de uitspraken van de Amerikaanse president Joe Biden, die ervan overtuigd is dat een Russische invasie in Oekraïne nakende is.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen komen zaterdagmiddag samen over de toestand rond Oekraïne, in de marge van de veiligheidsconferentie in het Duitse München.

