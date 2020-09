Russische en Servische strijdkrachten zullen deze week deelnemen aan gezamenlijke militaire oefeningen met het leger van Wit-Rusland. De Russische en Servische troepen komen van 10 tot 15 september naar Wit-Rusland, meldt het Russische persagentschap RIA, zonder verdere toelichting te geven.

Wit-Rusland is in de greep van dagelijkse massaprotesten sinds president Aleksandr Loekasjenko vorige maand de overwinning behaalde bij de betwiste presidentsverkiezing.

NAVO-chef Jens Stoltenberg riep Rusland onlangs op zich niet te mengen in de binnenlandse aangelegenheid van Wit-Rusland. 'Wit-Rusland is een soevereine onafhankelijke staat en niemand, ook Rusland niet, zou zich daar in moeten mengen', zei Stoltenberg in een gesprek met de Duitse krant Bild.

