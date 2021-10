De Italiaanse hoofdstad Rome krijgt met Roberto Gualtieri weer een linkse burgemeester. Hij is een sociaaldemocraat en voormalig minister van Financiën. De 55-jarige Gualtieri won ruim van een kandidaat die door centrumrechtse en conservatieve partijen werd gesteund, Enrico Michetti. Gualtieri kreeg volgens de eerste berichten rond de 60 procent van de stemmen.

Het is de eerste sociaaldemocratische burgemeester van de eeuwige stad sinds de verkiezing in 2016 van de huidige burgemeester Virginia Raggi. Zij is van de protestpartij Vijfsterrenbeweging. Raggi viel in de eerste ronde van de stembusgang uit. In Italië zijn zondag en maandag verkiezingen gehouden in 65 gemeenten, inclusief de steden Rome, Triëste en Turijn. Het was de tweede ronde voor de gemeenten waar in de eerste ronde niet één kandidaat met meer dan 50 procent van de stemmen werd gekozen.

De opkomst is volgens Italiaanse media erg laag. De kiezers hadden twee dagen de tijd om te stemmen gekregen maar nog niet de helft heeft dat gedaan. Turijn heeft de centrumlinkse kandidaat Stefano Lo Russo tot burgemeester gekozen. Twee weken geleden deden de kandidaten voor centrumlinks het ook al uitstekend in de eerste ronde van de stembusgang door in één klap te winnen in Bologna, Milaan en Napels.

