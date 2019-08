In de Italiaanse hoofdstad Rome loopt een proefproject waarbij je plastic flessen inlevert en zo een gratis metroticket bijeen kan sparen. Het project leverde in de eerste week al 11.000 gerecycleerde flessen op.

Plastic flessen inleveren en als beloning een metroticket scoren: het stadsbestuur van Rome startte het proefproject voor een periode van twaalf maanden en het blijkt al meteen een schot in de roos, schrijft Duurzaambedrijfsleven.nl.

De proef met het statiegeldsysteem loopt sinds eind juli en leverde volgens Italiaanse media in de eerste week al 11.000 gerecycleerde flessen op. Romeinen die een fles inleveren, krijgen een krediet van 5 eurocent. Het krediet is in te wisselen voor metrokaartjes van 1,50 euro.

Bredere strategie

Het experiment past in een bredere strategie van burgemeester Virginia Raggi die in maart een verbod op wegwerpplastic aankondigde met de bedoeling om het afvalprobleem in de stad tegen te gaan.

De ingeleverde flessen worden verzameld en hergebruikt.