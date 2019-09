Net als Hongarije trekt ook Roemenië zijn kandidaat-eurocommissaris terug. Dat heeft eerste minister Viorica Dancila maandag aangekondigd tijdens een persconferentie. In tegenstelling tot Boedapest, dat huidig permanent vertegenwoordiger Oliver Varhelyi de plaats van de gewraakte Laszlo Trocsanyi laat innemen, heeft Boekarest nog geen nieuwe kandidaat.

De persconferentie van Dancila vond plaats net wanneer de inhoud bekendraakte van de brief van Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli aan Ursula von der Leyen, de toekomstige voorzitter van de Europese Commissie. Daarin schrijft hij dat het parlement zijn hoorzittingen met de Roemeense en Hongaarse kandidaat-commissarissen tot nader order opschort. Die beslissing van het parlement is het logische gevolg van het negatieve advies dat de commissie Juridische Zaken maandagochtend uitbracht over de voordracht van de Roemeense sociaaldemocrate Rovana Plumb en de Hongaarse conservatief Laszlo Trocsanyi.

Omdat hun financiële belangen hen volgens die commissie 'ongeschikt' maken als Europees commissaris, werden von der Leyen en de regeringen van Roemenië en Hongarije voor voldongen feiten gesteld. Ze hadden haast geen andere keuze dan Plumb en Trocsanyi plaats te doen ruimen. Uit Boedapest kwam vrij snel het bericht dat de permanent vertegenwoordiger van Hongarije bij de Europese Unie, Oliver Varhelyi, Trocsanyi vervangt. De Roemeense premier Dancila maakte even later de intrekking van de kandidatuur van Plumb bekend.

Woensdag wil president Klaus Iohannis met Dancila overleg plegen over een vervang(st)er. De procedureregels van het Europees Parlement schrijven voor dat het von der Leyen zelf is die aan het parlement moet meedelen hoe ze haar dubbele personeelsprobleem oplost. De parlementsleden willen met andere woorden van de Duitse zelf horen dat Varhelyi de nieuwe Hongaarse kandidaat is en dat ook Plumb vervangen wordt. Zolang het parlement niets van von der Leyen hoort, worden de hoorzittingen met de Hongaarse en Roemeense kandidaten opgeschort. Trocsanyi zou de bevoegdheid Nabuurschapsbeleid en Uitbreiding gekregen hebben en moest normaal gezien dinsdag verhoord worden door het Europees Parlement. Plumb, kandidaat-commissaris voor Transport, werd woensdagochtend verwacht.

Het is niet duidelijk wanneer hun vervangers ondervraagd kunnen worden door het Europees Parlement. Ze zullen hoe dan ook de tijd moeten krijgen om zich in hun portefeuilles in te werken. Normaal gezien stemt het Europees Parlement op 23 oktober over benoeming van de voltallige Europese Commissie. Bij groen licht gaat die op 1 november van start. Intussen zijn de hoorzittingen van start gegaan. Kandidaat-vicevoorzitter Maros Sefcovic, die bevoegd wordt voor Interinstitutionele Betrekkingen, beet de spits af en maakte een goede beurt. Maandagavond worden Phil Hogan (Handel) en Mariya Gabriel (Innovatie en Jeugd) aan een kruisverhoor onderworpen. Woensdagochtend komt Didier Reynders (Justitie) aan de beurt.