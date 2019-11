Roemenië stelt Adina Valean en Siegfried Muresan voor als kandidaten om toe te treden tot de nieuwe Europese Commissie van Ursula von der Leyen. Dat heeft de nieuwe regeringsleider Ludovic Orban woensdag bekendgemaakt na afloop van een ministerraad in Boekarest.

De 51-jarige Valean en de 38-jarige Muresan zetelen momenteel in het Europees Parlement. Ze behoren net als Orban tot de conservatieve Nationale Liberale Partij (PNL), die lid is van de Europese Volkspartij. Het is aan von der Leyen om een keuze te maken tussen beide kandidaten.

Roemenië moest een nieuwe kandidaat opdissen omdat het Europees Parlement de socialiste Rovana Plumb had afgewezen wegens een mogelijk belangenconflict. De voordracht van een nieuwe naam liep echter vertraging op door politieke strubbelingen en de uiteindelijke val van de socialistische regering in Boekarest. Sinds maandag is er een minderheidsregering onder leiding van Orban aan de slag.

Von der Leyen had voor Plumb een job als commissaris voor Transport in gedachten, maar Orban liet woensdag verstaan dat Boekarest openstaat voor een andere portefeuille. De Roemenen zouden azen op Uitbreiding, een portefeuille die von der Leyen had toegekend aan de eveneens afgewezen Hongaarse kandidaat Laszlo Trocsanyi.