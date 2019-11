De toekomstige voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft Adina Valean aanvaard als nieuwe kandidaat-eurocommissaris uit Roemenië. Dat heeft de persdienst van de Duitse politica woensdagmiddag gemeld.

De nieuwe conservatieve regering in Roemenië had von der Leyen twee kandidaten gepresenteerd: de 51-jarige Valean en de 38-jarige Siegfried Muresan. Na gesprekken met beide politici viel de keuze van de verkozen Commissievoorzitter woensdag op de vrouwelijke kandidate. Zo telt het team van von der Leyen momenteel twaalf vrouwen en vijftien mannen.

Valean zou in de nieuwe Commissie bevoegd worden voor Transport. Dat was ook de portefeuille die voorzien was voor Rovana Plumb, de vorige Roemeense kandidate die wegens een potentieel belangenconflict werd afgewezen door het Europees Parlement. Het Parlement zal nu ook de financiële belangen van Valean screenen en een hoorzitting met haar organiseren. Die procedure moeten ook de nieuwe Franse en Hongaarse kandidaten afwerken.

De nieuwe Commissie kan pas aantreden nadat het Europees Parlement de voltallige bestuursploeg het vertrouwen heeft geschonken. Normaliter had het nieuwe team op 1 november moeten aantreden, maar de rode kaarten voor Plumb en de Franse en Hongaarse kandidaten hebben roet in het eten gegooid. Von der Leyen hoopt nu op 1 december aan de slag te gaan. Ze wacht wel nog steeds op een kandidaat uit het Verenigd Koninkrijk, nu het land nog langer dan voorzien in de Europese Unie blijft.