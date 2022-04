Verschillende topambtenaren van de Europese Commissie vormden vorig jaar het doelwit van spionagesoftware van een Israëlisch bedrijf. Ook de Belg Didier Reynders, Europees commissaris voor Justitie, werd geviseerd. Dat meldt het nieuwsagentschap Reuters maandag.

Naast Reynders vormden nog zeker vier andere medewerkers van de Europese Commissie het doelwit van de spyware. De Europese Commissie kreeg lucht van de zaak nadat Apple in november vorig jaar duizenden iPhone-bezitters had gewaarschuwd dat ze het doelwit vormden van overheidshackers, zo hebben twee medewerkers van de commissie meegedeeld aan Reuters.

Er werd gebruik gemaakt van software die toelaat om vanop afstand ongemerkt de controle over iPhones over te nemen. Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zat en of de poging succesvol was. Volgens Reuters hebben Reynders en zijn woordvoerder niet gereageerd op de informatie.

Naast Reynders vormden nog zeker vier andere medewerkers van de Europese Commissie het doelwit van de spyware. De Europese Commissie kreeg lucht van de zaak nadat Apple in november vorig jaar duizenden iPhone-bezitters had gewaarschuwd dat ze het doelwit vormden van overheidshackers, zo hebben twee medewerkers van de commissie meegedeeld aan Reuters. Er werd gebruik gemaakt van software die toelaat om vanop afstand ongemerkt de controle over iPhones over te nemen. Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zat en of de poging succesvol was. Volgens Reuters hebben Reynders en zijn woordvoerder niet gereageerd op de informatie.