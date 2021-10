Kosovaarse politieagenten en Servische burgers zijn woensdag slaags geraakt in het noorden van Kosovo. Er vielen daarbij gewonden aan beide zijden. De spanningen tussen Servië en zijn ex-provincie laaien zo opnieuw op.

Twee weken geleden sloten Servië en Kosovo nog een akkoord om de spanningen aan de grens een halt toe te roepen. Het was al jaren geleden dat die zo hoog waren opgelopen. Eén Serviër raakte woensdag zwaargewond door een kogel en moest in het ziekenhuis opgenomen worden. Ook andere Servische burgers werden geraakt door stenen die gegooid werden, zei Zlatan Elek, directeur van een ziekenhuis in Mitrovica. De Kosovaarse politie van zijn kant zegt in een persbericht dat zes agenten gewond raakten.

De rellen barstten los toen de Kosovaarse politie een operatie lanceerde tegen Servische smokkelwaar. Dat gebeurde in de steden Pristina en Mitrovica, de stad die verdeeld is volgens etnische breuklijnen, met Serviërs in de noordelijke wijken en Albanezen in de zuidelijke. De operatie lokte een reactie uit van honderden Serviërs, die de wegen blokkeerden naar Mitrovica en Zvecan, een naburige gemeente. De Kosovaarse politie riposteerde met traangas en geluidsgranaten om de menigte uiteen te drijven.

