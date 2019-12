De Duitse regering heeft in 2019 een recordhoeveelheid aan export van militair materieel goedgekeurd. Dat blijkt uit gegevens die het persagentschap dpa kon inkijken.

Tot en met 15 december zette de bondsregering het licht op groen voor 7,95 miljard euro aan wapenexport. Daarmee werd het record van 2015, toen het om 7,86 miljard euro ging, al overtroffen. Na 2015 volgden er drie jaar van aanhoudende daling. In vergelijking met 2018 steeg de wapenexport in 2019 al met 65 procent. Volgens minister van Economische Zaken Peter Altmaier is de stijging gedeeltelijk te verklaren door de moeilijke regeringsvorming in 2017, waardoor veel beslissingen over exportlicenties bleven liggen.

Met afstand de grootste leveringen gingen naar EU-land en NAVO-partner Hongarije, goed voor in totaal 1,77 miljard euro. Egypte (802 miljoen euro) - lid van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie die omstreden bombardementen uitvoert in Jemen - en de Verenigde Staten (483 miljoen euro) vervolledigen de top drie.

Het aandeel van de omstreden export naar derde landen - die geen lid zijn van de EU of de NAVO, of geen gelijkgesteld land zijn (zoals Australië) - zakte dit jaar wel van 52,9 naar 44,2 procent. In absolute cijfers steeg de waarde van die export wel met bijna 1 miljard euro. Van de tien grootste ontvangers, zijn er vijf zulke derde landen.