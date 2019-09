Zo'n 86 migranten zijn dinsdag onderschept toen ze het kanaal probeerden over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is een recordaantal, melden Britse media.

Het gaat om mannen, vrouwen en personen die beweren dat ze minderjarig zijn, bericht het Britse persbureau PA. Volgens de autoriteiten werden dinsdag op verschillende momenten vier boten onderschept voordat ze de Britse kust bereikt hadden. Twee aparte groepen konden pas opgepakt worden toen ze al op het strand waren. 'We werken nauw samen met de Franse autoriteiten op alle niveaus om een einde te maken aan deze gevaarlijke en illegale activiteit', stellen de autoriteiten.

Vorige maand was de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel met haar Franse collega Christophe Castaner overeengekomen om de gezamenlijke acties tegen deze kleine boten op te drijven. 'Ik laat meedogenloze bendes van criminele mensensmokkelaars geen levens in gevaar brengen', verklaarde ze toen. Tussen januari en het einde van augustus heeft het Verenigd Koninkrijk 65 migranten teruggestuurd die op illegale manier in kleine boten de oversteek maakten vanuit Europa.