Een recordaantal migranten heeft zaterdag geprobeerd vanuit Frankrijk het Kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Meer dan 800 mensen probeerden de oversteek te maken, voornamelijk aan boord van overvolle bootjes.

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat 828 mensen zijn gered of onderschept, verspreid over 30 kleine boten. De Franse autoriteiten hebben diezelfde dag 193 mensen, verspreid over 10 boten, tegen kunnen houden. Zondag en maandag zouden er geen oversteken zijn gemaakt. Het vorige record werd gevestigd op 12 augustus, toen 592 mensen probeerden over te varen.

De Franse en Britse ministers van Binnenlandse Zaken maakten in juli afspraken over nieuwe maatregelen tegen illegale migratie. Fors meer politieagenten gaan Franse stranden controleren en het Verenigd Koninkrijk heeft Frankrijk ruim 60 miljoen euro toegezegd om migratie tegen te gaan.

Het VK wil mensen ontmoedigen de zeeroute over het Kanaal te nemen door hogere celstraffen in te voeren voor mensensmokkelaars en de migranten die zij meenemen. Tot nu toe hebben in 2021 ruim 12.500 vluchtelingen geprobeerd het Kanaal over te steken. Over heel 2020 waren dat er meer dan 8.000.

