Het Verenigd Koninkrijk krijgt te maken met een recessie indien het tot een brexit zonder akkoord met de Europese Unie komt. Dat heeft het Office for Budget Responsibility (OBR) donderdag aangekondigd in zijn economische vooruitzichten.

'Het Verenigd Koninkrijk zal in het vierde trimester van 2019 voor een jaar lang in een recessie terechtkomen. Het bbp zal met 2,1 procent dalen', aldus het OBR - de officiële Britse instelling die bevoegd is voor economische en budgettiare voorspellingen. De twee kandidaten voor het Britse premierschap - Boris Johnson en Jeremy Hunt - sluiten een brexit zonder akkoord (een no deal) niet uit.

Het Internationaal Muntfonds (IMF) heeft voor die mogelijkheid twee scenario's voorbereid: een harde en een zachte no deal. De voorspellingen van het OBR zijn gebaseerd op die laatste piste. In die hypothese zou volgens een tijdelijk tarifair regime 87 procent van de geïmporteerde producten een jaar lang worden vrijgesteld van invoerheffingen, om nadien onder een tarief van om en bij de 4 procent te vallen. Op de andere 13 procent zouden meteen douanetarieven van toepassing zijn. Nog volgens het OBR zou de pond sterling onmiddellijk na de brexit op 31 oktober in geval van een no deal 10 procent in waarde dalen.

Tussen begin 2019 en eind 2021 zouden de huizenprijzen eveneens zowat 10 procent zakken. Tegen halfweg 2021 zou het bbp 4 procent lager liggen dan wat het OBR in maart had vooropgesteld in geval van een brexit mét akkoord. Niettemin zou de economie zich kort nadien herstellen en zou het bbp begin 2024 slechts 1,6 procent lager liggen dan de voorspellingen van het OBR in het scenario van een brexit mét een akkoord.