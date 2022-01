Het langverwachte rapport-Gray over veronderstelde feestjes van Britse beleidsmakers die de coronaregels met voeten zouden hebben getreden, zou niet meer vandaag, maar pas morgen openbaar worden.

Het langverwachte rapport-Gray over veronderstelde feestjes van Britse beleidsmakers die de coronaregels met voeten zouden hebben getreden, zou niet meer vandaag/woensdag, maar pas morgen/donderdag openbaar worden. Dit hebben meerdere Britse media gemeld.

De media leiden dit af uit het feit dat het parlement zijn werkzaamheden voor vandaag/woensdag rond heeft, zonder dat er een verklaring van premier Boris Johnson over het rapport was. De vraag is ook of hij het reeds heeft ontvangen. Sky News meldt uit drie niet nader genoemde regeringsbronnen dat het inderdaad nog niet naar Downing Street 10 is verstuurd.

