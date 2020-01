De Catalaanse Europarlementsleden Carles Puigdemont en Toni Comín hebben hun verzoek tot aansluiting bij de fractie van groenen en regionalisten ingetrokken. Niet iedereen in de fractie reageerde positief op hun aanvraag.

Puigdemont en Comin hebben covoorzitters Philippe Lamberts en Ska Keller dinsdagavond een brief overgemaakt waarin ze hun verzoek tot toetreding intrekken. De fractie, waarin zowel de groenen als leden van de regionalistische alliantie EVA zetelen, had normaliter woensdag over de aanvraag moeten stemmen. Ecolo-politicus Lamberts had er nooit een geheim van gemaakt dat hij een toetreding van de twee Catalaanse politici tot de fractie niet zag zitten.

Puigdemont en Comin verblijven sinds het onafhankelijkheidsreferendum van 2017 in België om te ontsnappen aan het Spaanse gerecht. Ze werden in mei vorig jaar verkozen tot Europarlementsleden, maar Spanje verhinderde dat ze effectief erkend werden. Na een maandenlange procedureslag konden de twee begin dit jaar alsnog hun zetel in het halfrond opnemen.

Lees ook: Waarom Carles Puigdemont toch moet vrezen voor een lange celstraf

Puigdemont en Comin hebben covoorzitters Philippe Lamberts en Ska Keller dinsdagavond een brief overgemaakt waarin ze hun verzoek tot toetreding intrekken. De fractie, waarin zowel de groenen als leden van de regionalistische alliantie EVA zetelen, had normaliter woensdag over de aanvraag moeten stemmen. Ecolo-politicus Lamberts had er nooit een geheim van gemaakt dat hij een toetreding van de twee Catalaanse politici tot de fractie niet zag zitten. Puigdemont en Comin verblijven sinds het onafhankelijkheidsreferendum van 2017 in België om te ontsnappen aan het Spaanse gerecht. Ze werden in mei vorig jaar verkozen tot Europarlementsleden, maar Spanje verhinderde dat ze effectief erkend werden. Na een maandenlange procedureslag konden de twee begin dit jaar alsnog hun zetel in het halfrond opnemen.