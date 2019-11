Levensmiddelen uit Israëlische nederzettingen moeten de vermelding van deze herkomst bevatten wanneer ze naar de Europese Unie worden uitgevoerd. Dat heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg beslist.

De Europese rechters wijzen erop dat deze gebieden een andere volkenrechtelijke status hebben dan die van de staat Israël.

De vermelding van het gebied van oorsprong is dan ook verplicht om te verzekeren dat consumenten niet worden misleid. Ze moeten in staat kunnen zijn om doordachte keuzes te maken, ook over ethische aspecten of aspecten die betrekking hebben op de eerbiediging van het internationale recht.

Frans geschil

Achtergrond van het arrest is een juridisch geschil in Frankrijk, waar de Organisation juive européenne en een wijnboer de strijd zijn aangegaan met het ministerie van Economische Zaken over de verplichte vermelding van de oorsprong van goederen die afkomstig zijn uit de gebieden die de staat Israël sinds 1967 bezet.

De Franse kennisgeving was gebaseerd op een interpretatieve mededeling van de Europese Commissie. Het Hof bevestigt nu die speciale etikettering, zo blijkt uit een mededeling.

Bezet gebied

Het arrest is politiek geladen. Israël veroverde tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 onder meer de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Golanhoogvlakte. De Verenigde Naties aanzien die gebieden als bezette gebieden en de Palestijnen eisen Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever op voor hun toekomstige eigen staat. Daar leven intussen meer dan 600.000 Israëlische kolonisten.

Ook de Europese Unie beschouwt de bezetting van de gebieden als illegaal. Ze wil het onderscheid tussen de staat Israël en de andere gebieden dan ook duidelijk maken in de oorsprongsetikettering voor consumenten.

Israël, dat een gepriviligieerde handelsrelatie met de EU heeft, beschouwt de bijzondere vermelding voor producten uit deze gebieden echter als discriminerend.