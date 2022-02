In de Franse hoofdstad Parijs gaat vandaag/maandag het proces van start tegen vier mannen voor hun rol bij de moord op de priester Jacques Hamel in zijn kerk in Saint-Etienne-du-Rouvray bij Rouen. Het gaat om de vermoedelijke aanstoker van de aanslag Rachid Kassim - waarschijnlijk overleden in Irak - en drie mensen uit de omgeving van de twee daders.

Adel Kermiche en Abdel-Malik Petitjean, twee 19-jarige jihadisten die trouw hadden gezworen aan terreurgroep Islamitische Staat (IS), vermoordden Hamel (85) net na de ochtendmis van 26 juli 2016 voor de ogen van drie nonnen en twee parochianen. Kermiche dwong de priester op de knieën en gaf hem twee messteken in de keel, terwijl een bejaarde parochiaan gedwongen werd de moord te filmen met een telefoon, voordat hij op zijn beurt een messteek kreeg.

Toen de twee jihadisten de kerk verlieten, schoten politieagenten hen dood. Het ging om een symbolische aanslag, waarbij voor het eerst in Europa een priester werd geviseerd tijdens een viering. De moord veroorzaakte ook ver buiten Frankrijk beroering. Bijna zes jaar later gaat in Parijs voor een speciaal hof van assisen nu het proces in verband met de moordaanslag van start. Drie beschuldigden uit de entourage van de twee daders zullen voor het hof verschijnen. Jean-Philippe Jean Louis, Farid Khelil en Yassine Sebaihia wordt 'criminele terroristische bendevorming' ten laste gelegd.

Ze worden ervan beschuldigd op de hoogte te zijn geweest van de terroristische plannen, de ideologie van de daders te hebben gedeeld of zich te hebben willen aansluiten bij terroristische groeperingen in Syrië. Ook Rachid Kassim staat formeel terecht, maar hij zal de grote afwezige zijn: de IS-jihadist zou in februari 2017 omgekomen zijn bij een bombardement in Irak. Hij wordt als enige beschuldigd van medeplichtigheid aan de moord op Hamel en de moordpoging op een parochiaan. Kassim zou de aanslag 'bewust aangemoedigd en vergemakkelijkt' hebben. Hij had regelmatig contact met de 19-jarige daders via de versleutelde berichtendienst Telegram. Daarbij gaf hij hun raad en instructies voor het plegen van aanslagen en het maken van een video om trouw te zweren aan IS. Volgens de beschuldiging was Jean-Philippe Jean Louis, nu 25 jaar, "heel actief in jihadistische kringen".

Zo beheerde hij een pro-IS-Telegramkanaal en zette hij geldinzamelacties op poten om jihadisten te ondersteunen. Enkele weken voor de moord op Hamel, reisde hij samen met Abdel-Malik Petitjean naar Turkije met als doel om Syrië te bereiken. Zijn advocaat Béranger Tourné, noemt zijn cliënt, Khelil en Sebaihia "slechts drie zondebokken die men in verband probeert te brengen" met de aanslag. Farid Khelil, een neef van Petitjean, zou jihadistische discoursen hebben aangehangen. Via Telegram stond de nu 36-jarige uit Nancy in contact met Kassim.

Hij zou de aanslag van zijn neef hebben gesteund. Volgens zijn advocaat, Simon Clemenceau, was Khelil echter 'helemaal niet op de hoogte van de criminele plannen' van Petitjean en betwist hij dat hij de ideologie van zijn neef deelde. Yassine Sebaihia, momenteel 27 jaar, had Kermiche en Petitjean twee dagen voor de moordaanslag kort vervoegd in Saint-Etienne-du-Rouvray, maar keerde terug naar Toulouse. 'Hij wist niet wat er werd voorbereid', aldus zijn advocaat Katy Mira, die hoopt dat het proces 'licht zal werpen op de niet-betrokkenheid' van haar cliënt.

